いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 1 1.33 × 219 MFGinvest-Server 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 4.27 × 11 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは