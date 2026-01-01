シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KingKripto88
Wang Kok Yew

KingKripto88

Wang Kok Yew
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
34 (94.44%)
損失トレード:
2 (5.56%)
ベストトレード:
502.45 USD
最悪のトレード:
-111.00 USD
総利益:
2 287.18 USD (246 123 pips)
総損失:
-135.02 USD (4 915 pips)
最大連続の勝ち:
21 (853.14 USD)
最大連続利益:
1 272.04 USD (12)
シャープレシオ:
0.66
取引アクティビティ:
95.70%
最大入金額:
2.84%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
19.39
長いトレード:
23 (63.89%)
短いトレード:
13 (36.11%)
プロフィットファクター:
16.94
期待されたペイオフ:
59.78 USD
平均利益:
67.27 USD
平均損失:
-67.51 USD
最大連続の負け:
1 (-111.00 USD)
最大連続損失:
-111.00 USD (1)
月間成長:
215.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
111.00 USD (5.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.01% (111.00 USD)
エクイティによる:
3.21% (101.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1K
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.4K
BTCUSD 240K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +502.45 USD
最悪のトレード: -111 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +853.14 USD
最大連続損失: -111.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 1
1.33 × 219
MFGinvest-Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88

This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.

🔍 Strategy Logic

The signal combines:

  • Trend identification using moving averages and momentum confirmation

  • Entry precision via volatility and price-action filters

  • Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels

Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.


レビューなし
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
