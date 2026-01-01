- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
34 (94.44%)
損失トレード:
2 (5.56%)
ベストトレード:
502.45 USD
最悪のトレード:
-111.00 USD
総利益:
2 287.18 USD (246 123 pips)
総損失:
-135.02 USD (4 915 pips)
最大連続の勝ち:
21 (853.14 USD)
最大連続利益:
1 272.04 USD (12)
シャープレシオ:
0.66
取引アクティビティ:
95.70%
最大入金額:
2.84%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
19.39
長いトレード:
23 (63.89%)
短いトレード:
13 (36.11%)
プロフィットファクター:
16.94
期待されたペイオフ:
59.78 USD
平均利益:
67.27 USD
平均損失:
-67.51 USD
最大連続の負け:
1 (-111.00 USD)
最大連続損失:
-111.00 USD (1)
月間成長:
215.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
111.00 USD (5.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.01% (111.00 USD)
エクイティによる:
3.21% (101.00 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 1
|1.33 × 219
|
MFGinvest-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88
This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.
🔍 Strategy Logic
The signal combines:
-
Trend identification using moving averages and momentum confirmation
-
Entry precision via volatility and price-action filters
-
Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels
Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.
