|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|BTCUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1K
|BTCUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.4K
|BTCUSD
|240K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
UltimaMarkets-Live 1
|1.33 × 219
|
MFGinvest-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88
This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.
🔍 Strategy Logic
The signal combines:
-
Trend identification using moving averages and momentum confirmation
-
Entry precision via volatility and price-action filters
-
Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels
Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.
