Wang Kok Yew

KingKripto88

Wang Kok Yew
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
34 (94.44%)
Perte trades:
2 (5.56%)
Meilleure transaction:
502.45 USD
Pire transaction:
-111.00 USD
Bénéfice brut:
2 287.18 USD (246 123 pips)
Perte brute:
-135.02 USD (4 915 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (853.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 272.04 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
87.22%
Charge de dépôt maximale:
2.82%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
19.39
Longs trades:
23 (63.89%)
Courts trades:
13 (36.11%)
Facteur de profit:
16.94
Rendement attendu:
59.78 USD
Bénéfice moyen:
67.27 USD
Perte moyenne:
-67.51 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-111.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
215.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
111.00 USD (5.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.01% (111.00 USD)
Par fonds propres:
2.32% (73.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 25
BTCUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1K
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
BTCUSD 240K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +502.45 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +853.14 USD
Perte consécutive maximale: -111.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
1.33 × 219
MFGinvest-Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.27 × 11
Signal Name: KingKripto88

This trading signal is based on a rule-based technical strategy designed to identify high-probability market entries with controlled risk.

🔍 Strategy Logic

The signal combines:

  • Trend identification using moving averages and momentum confirmation

  • Entry precision via volatility and price-action filters

  • Exit management through predefined stop-loss and take-profit levels

Trades are executed only when all conditions align, reducing false entries during ranging or low-liquidity periods.


Aucun avis
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
