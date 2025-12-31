- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
71 (60.16%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (39.83%)
En iyi işlem:
63.96 USD
En kötü işlem:
-92.50 USD
Brüt kâr:
1 003.04 USD (114 991 pips)
Brüt zarar:
-826.36 USD (68 097 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (552.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
552.73 USD (15)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
75 (63.56%)
Satış işlemleri:
43 (36.44%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
14.13 USD
Ortalama zarar:
-17.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-100.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.11 USD (7)
Aylık büyüme:
3.07%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
305.04 USD
Maksimum:
324.74 USD (3.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.23% (323.81 USD)
Varlığa göre:
0.61% (62.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|112
|BTCUSD_
|5
|EURUSD_
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|145
|BTCUSD_
|34
|EURUSD_
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|-21K
|BTCUSD_
|68K
|EURUSD_
|-182
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.96 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +552.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is based on a robust trend-following and breakout strategy, designed to capture strong market movements with high probability setups.
The system continuously analyzes market structure to identify the dominant trend, then waits for valid breakout confirmations before executing trades. This approach helps avoid false signals and focuses only on moments when the market shows clear momentum and direction.
Trades are opened only when:
- The main trend is clearly established
- Price breaks key levels with strong confirmation
- Market conditions support sustained movement, not ranging behavior
Risk management is built into the strategy, aiming for controlled drawdown and consistent growth rather than aggressive overtrading. The signal prioritizes quality setups over quantity, making it suitable for traders who prefer stable and disciplined trading performance.
This signal is ideal for traders who want to follow the market’s momentum, avoid emotional decisions, and rely on a rule-based, systematic trading approach.
