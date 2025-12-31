- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
71 (60.16%)
Убыточных трейдов:
47 (39.83%)
Лучший трейд:
63.96 USD
Худший трейд:
-92.50 USD
Общая прибыль:
1 003.04 USD (114 991 pips)
Общий убыток:
-826.36 USD (68 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (552.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.73 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
75 (63.56%)
Коротких трейдов:
43 (36.44%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
14.13 USD
Средний убыток:
-17.58 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-100.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.11 USD (7)
Прирост в месяц:
3.07%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
305.04 USD
Максимальная:
324.74 USD (3.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.23% (323.81 USD)
По эквити:
0.61% (62.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|112
|BTCUSD_
|5
|EURUSD_
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_
|145
|BTCUSD_
|34
|EURUSD_
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_
|-21K
|BTCUSD_
|68K
|EURUSD_
|-182
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63.96 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +552.73 USD
Макс. убыток в серии: -100.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeMasterTrade-Virtual" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This signal is based on a robust trend-following and breakout strategy, designed to capture strong market movements with high probability setups.
The system continuously analyzes market structure to identify the dominant trend, then waits for valid breakout confirmations before executing trades. This approach helps avoid false signals and focuses only on moments when the market shows clear momentum and direction.
Trades are opened only when:
- The main trend is clearly established
- Price breaks key levels with strong confirmation
- Market conditions support sustained movement, not ranging behavior
Risk management is built into the strategy, aiming for controlled drawdown and consistent growth rather than aggressive overtrading. The signal prioritizes quality setups over quantity, making it suitable for traders who prefer stable and disciplined trading performance.
This signal is ideal for traders who want to follow the market’s momentum, avoid emotional decisions, and rely on a rule-based, systematic trading approach.
Нет отзывов
