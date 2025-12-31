- Croissance
Trades:
118
Bénéfice trades:
71 (60.16%)
Perte trades:
47 (39.83%)
Meilleure transaction:
63.96 USD
Pire transaction:
-92.50 USD
Bénéfice brut:
1 003.04 USD (114 991 pips)
Perte brute:
-826.36 USD (68 097 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (552.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
552.73 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.54%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
75 (63.56%)
Courts trades:
43 (36.44%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.50 USD
Bénéfice moyen:
14.13 USD
Perte moyenne:
-17.58 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-100.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.11 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.07%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
305.04 USD
Maximal:
324.74 USD (3.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.23% (323.81 USD)
Par fonds propres:
0.61% (62.16 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|112
|BTCUSD_
|5
|EURUSD_
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_
|145
|BTCUSD_
|34
|EURUSD_
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_
|-21K
|BTCUSD_
|68K
|EURUSD_
|-182
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +63.96 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +552.73 USD
Perte consécutive maximale: -100.11 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WeMasterTrade-Virtual" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This signal is based on a robust trend-following and breakout strategy, designed to capture strong market movements with high probability setups.
The system continuously analyzes market structure to identify the dominant trend, then waits for valid breakout confirmations before executing trades. This approach helps avoid false signals and focuses only on moments when the market shows clear momentum and direction.
Trades are opened only when:
- The main trend is clearly established
- Price breaks key levels with strong confirmation
- Market conditions support sustained movement, not ranging behavior
Risk management is built into the strategy, aiming for controlled drawdown and consistent growth rather than aggressive overtrading. The signal prioritizes quality setups over quantity, making it suitable for traders who prefer stable and disciplined trading performance.
This signal is ideal for traders who want to follow the market’s momentum, avoid emotional decisions, and rely on a rule-based, systematic trading approach.
