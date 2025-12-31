- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
118
Transacciones Rentables:
71 (60.16%)
Transacciones Irrentables:
47 (39.83%)
Mejor transacción:
63.96 USD
Peor transacción:
-92.50 USD
Beneficio Bruto:
1 003.04 USD (114 991 pips)
Pérdidas Brutas:
-826.36 USD (68 097 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (552.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
552.73 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.54%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.54
Transacciones Largas:
75 (63.56%)
Transacciones Cortas:
43 (36.44%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.50 USD
Beneficio medio:
14.13 USD
Pérdidas medias:
-17.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-100.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.11 USD (7)
Crecimiento al mes:
3.07%
Trading algorítmico:
24%
Reducción de balance:
Absoluto:
305.04 USD
Máxima:
324.74 USD (3.24%)
Reducción relativa:
De balance:
3.23% (323.81 USD)
De fondos:
0.61% (62.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|112
|BTCUSD_
|5
|EURUSD_
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD_
|145
|BTCUSD_
|34
|EURUSD_
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD_
|-21K
|BTCUSD_
|68K
|EURUSD_
|-182
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +63.96 USD
Peor transacción: -93 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +552.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.11 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WeMasterTrade-Virtual" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
This signal is based on a robust trend-following and breakout strategy, designed to capture strong market movements with high probability setups.
The system continuously analyzes market structure to identify the dominant trend, then waits for valid breakout confirmations before executing trades. This approach helps avoid false signals and focuses only on moments when the market shows clear momentum and direction.
Trades are opened only when:
- The main trend is clearly established
- Price breaks key levels with strong confirmation
- Market conditions support sustained movement, not ranging behavior
Risk management is built into the strategy, aiming for controlled drawdown and consistent growth rather than aggressive overtrading. The signal prioritizes quality setups over quantity, making it suitable for traders who prefer stable and disciplined trading performance.
This signal is ideal for traders who want to follow the market’s momentum, avoid emotional decisions, and rely on a rule-based, systematic trading approach.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
24%
118
60%
100%
1.21
1.50
USD
USD
3%
1:100