- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
4.33 USD
En kötü işlem:
-11.81 USD
Brüt kâr:
19.14 USD (1 911 pips)
Brüt zarar:
-32.02 USD (3 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (15.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.62 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
0.76%
Maks. mevduat yükü:
21.19%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-1.43 USD
Ortalama kâr:
3.19 USD
Ortalama zarar:
-10.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.21 USD (2)
Aylık büyüme:
-25.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.88 USD
Maksimum:
28.50 USD (43.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.43% (28.50 USD)
Varlığa göre:
14.90% (8.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.33 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-26%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
2
100%
9
66%
1%
0.59
-1.43
USD
USD
43%
1:500