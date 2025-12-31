- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
7 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (30.00%)
Mejor transacción:
4.33 USD
Peor transacción:
-11.81 USD
Beneficio Bruto:
22.11 USD (2 208 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.02 USD (3 201 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (15.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.62 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
0.76%
Carga máxima del depósito:
28.54%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
-0.35
Transacciones Largas:
6 (60.00%)
Transacciones Cortas:
4 (40.00%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.99 USD
Beneficio medio:
3.16 USD
Pérdidas medias:
-10.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.21 USD (2)
Crecimiento al mes:
-19.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.88 USD
Máxima:
28.50 USD (43.43%)
Reducción relativa:
De balance:
43.43% (28.50 USD)
De fondos:
16.46% (6.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-VIP
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-VIP
|-993
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.33 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-20%
0
0
USD
USD
40
USD
USD
2
100%
10
70%
1%
0.69
-0.99
USD
USD
43%
1:500