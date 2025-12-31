- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
6 (66.66%)
Verlusttrades:
3 (33.33%)
Bester Trade:
4.33 USD
Schlechtester Trade:
-11.81 USD
Bruttoprofit:
19.14 USD (1 911 pips)
Bruttoverlust:
-32.02 USD (3 201 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (15.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.21
Trading-Aktivität:
0.76%
Max deposit load:
21.19%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
6 (66.67%)
Short-Positionen:
3 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.21 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-25.76%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.88 USD
Maximaler:
28.50 USD (43.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.43% (28.50 USD)
Kapital:
14.90% (8.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.33 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
Keine Bewertungen
