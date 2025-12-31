- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
4.33 USD
最悪のトレード:
-11.81 USD
総利益:
19.14 USD (1 911 pips)
総損失:
-32.02 USD (3 201 pips)
最大連続の勝ち:
5 (15.62 USD)
最大連続利益:
15.62 USD (5)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
0.76%
最大入金額:
21.19%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-1.43 USD
平均利益:
3.19 USD
平均損失:
-10.67 USD
最大連続の負け:
2 (-20.21 USD)
最大連続損失:
-20.21 USD (2)
月間成長:
-25.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.88 USD
最大の:
28.50 USD (43.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.43% (28.50 USD)
エクイティによる:
14.90% (8.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.33 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.62 USD
最大連続損失: -20.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
レビューなし
