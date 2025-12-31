SegnaliSezioni
Wang Lin

GoldScalp Breakthrough

Wang Lin
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -26%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
4.33 USD
Worst Trade:
-11.81 USD
Profitto lordo:
19.14 USD (1 911 pips)
Perdita lorda:
-32.02 USD (3 201 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.62 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
0.76%
Massimo carico di deposito:
21.19%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-1.43 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-10.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.21 USD (2)
Crescita mensile:
-25.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.88 USD
Massimale:
28.50 USD (43.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.43% (28.50 USD)
Per equità:
14.90% (8.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP -13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP -1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.33 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.62 USD
Massima perdita consecutiva: -20.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
Non ci sono recensioni
2026.01.07 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 04:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 07:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 07:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
