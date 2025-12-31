- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
4.33 USD
Worst Trade:
-11.81 USD
Profitto lordo:
19.14 USD (1 911 pips)
Perdita lorda:
-32.02 USD (3 201 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.62 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
0.76%
Massimo carico di deposito:
21.19%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-1.43 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-10.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.21 USD (2)
Crescita mensile:
-25.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.88 USD
Massimale:
28.50 USD (43.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.43% (28.50 USD)
Per equità:
14.90% (8.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.33 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.62 USD
Massima perdita consecutiva: -20.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
2
100%
9
66%
1%
0.59
-1.43
USD
USD
43%
1:500