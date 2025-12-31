- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
4.33 USD
Pior negociação:
-11.81 USD
Lucro bruto:
19.14 USD (1 911 pips)
Perda bruta:
-32.02 USD (3 201 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (15.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.62 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
0.76%
Depósito máximo carregado:
21.19%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-1.43 USD
Lucro médio:
3.19 USD
Perda média:
-10.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.21 USD (2)
Crescimento mensal:
-25.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.88 USD
Máximo:
28.50 USD (43.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.43% (28.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.90% (8.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.33 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.62 USD
Máxima perda consecutiva: -20.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-26%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
2
100%
9
66%
1%
0.59
-1.43
USD
USD
43%
1:500