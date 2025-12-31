- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
4.33 USD
최악의 거래:
-11.81 USD
총 수익:
19.14 USD (1 911 pips)
총 손실:
-32.02 USD (3 201 pips)
연속 최대 이익:
5 (15.62 USD)
연속 최대 이익:
15.62 USD (5)
샤프 비율:
-0.21
거래 활동:
0.76%
최대 입금량:
21.19%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
0.60
기대수익:
-1.43 USD
평균 이익:
3.19 USD
평균 손실:
-10.67 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.21 USD)
연속 최대 손실:
-20.21 USD (2)
월별 성장률:
-25.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.88 USD
최대한의:
28.50 USD (43.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.43% (28.50 USD)
자본금별:
14.90% (8.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
리뷰 없음
