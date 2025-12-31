- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
4.33 USD
Худший трейд:
-11.81 USD
Общая прибыль:
19.14 USD (1 911 pips)
Общий убыток:
-32.02 USD (3 201 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (15.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
0.76%
Макс. загрузка депозита:
21.19%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-1.43 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-10.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.21 USD (2)
Прирост в месяц:
-25.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.88 USD
Максимальная:
28.50 USD (43.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.43% (28.50 USD)
По эквити:
14.90% (8.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GoldScalp Breakthrough – a high-win-rate setup that turns fifty bucks into a war chest.
Нет отзывов
