- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
4.33 USD
最差交易:
-11.81 USD
毛利:
19.14 USD (1 911 pips)
毛利亏损:
-32.02 USD (3 201 pips)
最大连续赢利:
5 (15.62 USD)
最大连续盈利:
15.62 USD (5)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
0.76%
最大入金加载:
21.19%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
-0.45
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-1.43 USD
平均利润:
3.19 USD
平均损失:
-10.67 USD
最大连续失误:
2 (-20.21 USD)
最大连续亏损:
-20.21 USD (2)
每月增长:
-25.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.88 USD
最大值:
28.50 USD (43.43%)
相对跌幅:
结余:
43.43% (28.50 USD)
净值:
14.90% (8.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-VIP
|-13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-VIP
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.33 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.62 USD
最大连续亏损: -20.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
黄金突破头皮策略,50美金适合这种胜率高的策略
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-26%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
2
100%
9
66%
1%
0.59
-1.43
USD
USD
43%
1:500