İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
76.68 USD
En kötü işlem:
-18.71 USD
Brüt kâr:
117.64 USD (23 084 pips)
Brüt zarar:
-46.52 USD (23 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (40.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.68 USD (1)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
0.16%
Maks. mevduat yükü:
44.33%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
7.90 USD
Ortalama kâr:
29.41 USD
Ortalama zarar:
-9.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.64 USD (3)
Aylık büyüme:
35.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.64 USD
Maksimum:
32.64 USD (16.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (32.64 USD)
Varlığa göre:
8.10% (15.07 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.68 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +40.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
Trade with Experts Advisor (Automatic)
All Trade Have TP SL
Contact : https://t.me/RnFXs
İnceleme yok
