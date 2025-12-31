- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
76.68 USD
最差交易:
-18.71 USD
毛利:
117.64 USD (23 084 pips)
毛利亏损:
-46.52 USD (23 255 pips)
最大连续赢利:
3 (40.96 USD)
最大连续盈利:
76.68 USD (1)
夏普比率:
0.30
交易活动:
0.16%
最大入金加载:
44.33%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
2.18
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
2.53
预期回报:
7.90 USD
平均利润:
29.41 USD
平均损失:
-9.30 USD
最大连续失误:
3 (-32.64 USD)
最大连续亏损:
-32.64 USD (3)
每月增长:
35.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
32.64 USD
最大值:
32.64 USD (16.32%)
相对跌幅:
结余:
16.32% (32.64 USD)
净值:
8.10% (15.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-171
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.68 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +40.96 USD
最大连续亏损: -32.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
