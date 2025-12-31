- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
4 (44.44%)
손실 거래:
5 (55.56%)
최고의 거래:
76.68 USD
최악의 거래:
-18.71 USD
총 수익:
117.64 USD (23 084 pips)
총 손실:
-46.52 USD (23 255 pips)
연속 최대 이익:
3 (40.96 USD)
연속 최대 이익:
76.68 USD (1)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
0.16%
최대 입금량:
44.33%
최근 거래:
44 분 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
2.18
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
7.90 USD
평균 이익:
29.41 USD
평균 손실:
-9.30 USD
연속 최대 손실:
3 (-32.64 USD)
연속 최대 손실:
-32.64 USD (3)
월별 성장률:
35.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.64 USD
최대한의:
32.64 USD (16.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.32% (32.64 USD)
자본금별:
8.10% (15.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-171
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +76.68 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +40.96 USD
연속 최대 손실: -32.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
Trade with Experts Advisor (Automatic)
All Trade Have TP SL
Contact : https://t.me/RnFXs
