Alprian

RnFXs Trades

Alprian
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -3%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
31.38 USD
Peor transacción:
-18.71 USD
Beneficio Bruto:
40.96 USD (13 499 pips)
Pérdidas Brutas:
-46.52 USD (23 255 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (40.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
0.16%
Carga máxima del depósito:
44.33%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
-0.17
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.70 USD
Beneficio medio:
13.65 USD
Pérdidas medias:
-9.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-32.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.64 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.64 USD
Máxima:
32.64 USD (16.32%)
Reducción relativa:
De balance:
16.32% (32.64 USD)
De fondos:
8.10% (15.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -9.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.38 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +40.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
otros 375...
Trade with Experts Advisor (Automatic)

All Trade Have TP SL

Contact : https://t.me/RnFXs

No hay comentarios
2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 03:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 02:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 04:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
