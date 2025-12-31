- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
31.38 USD
Peor transacción:
-18.71 USD
Beneficio Bruto:
40.96 USD (13 499 pips)
Pérdidas Brutas:
-46.52 USD (23 255 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (40.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
0.16%
Carga máxima del depósito:
44.33%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
-0.17
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.70 USD
Beneficio medio:
13.65 USD
Pérdidas medias:
-9.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-32.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.64 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.64 USD
Máxima:
32.64 USD (16.32%)
Reducción relativa:
De balance:
16.32% (32.64 USD)
De fondos:
8.10% (15.07 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
XAUUSD
8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
XAUUSD
-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
XAUUSD
-9.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +31.38 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +40.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
otros 375...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Trade with Experts Advisor (Automatic)
All Trade Have TP SL
Contact : https://t.me/RnFXs
No hay comentarios
