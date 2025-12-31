- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
4 (44.44%)
Verlusttrades:
5 (55.56%)
Bester Trade:
76.68 USD
Schlechtester Trade:
-18.71 USD
Bruttoprofit:
117.64 USD (23 084 pips)
Bruttoverlust:
-46.52 USD (23 255 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (40.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
76.68 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
0.16%
Max deposit load:
44.33%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
2.18
Long-Positionen:
6 (66.67%)
Short-Positionen:
3 (33.33%)
Profit-Faktor:
2.53
Mathematische Gewinnerwartung:
7.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-32.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.64 USD (3)
Wachstum pro Monat :
35.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.64 USD
Maximaler:
32.64 USD (16.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.32% (32.64 USD)
Kapital:
8.10% (15.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-171
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +76.68 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
