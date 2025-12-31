- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
76.68 USD
Pior negociação:
-18.71 USD
Lucro bruto:
117.64 USD (23 084 pips)
Perda bruta:
-46.52 USD (23 255 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (40.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
76.68 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
0.16%
Depósito máximo carregado:
44.33%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
2.18
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
7.90 USD
Lucro médio:
29.41 USD
Perda média:
-9.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-32.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.64 USD (3)
Crescimento mensal:
35.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.64 USD
Máximo:
32.64 USD (16.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.32% (32.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.10% (15.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-171
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +76.68 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +40.96 USD
Máxima perda consecutiva: -32.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
375 mais ...
Trade with Experts Advisor (Automatic)
All Trade Have TP SL
Contact : https://t.me/RnFXs
Sem comentários
