- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
76.68 USD
最悪のトレード:
-18.71 USD
総利益:
117.64 USD (23 084 pips)
総損失:
-46.52 USD (23 255 pips)
最大連続の勝ち:
3 (40.96 USD)
最大連続利益:
76.68 USD (1)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
0.16%
最大入金額:
44.33%
最近のトレード:
24 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
2.18
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
7.90 USD
平均利益:
29.41 USD
平均損失:
-9.30 USD
最大連続の負け:
3 (-32.64 USD)
最大連続損失:
-32.64 USD (3)
月間成長:
35.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.64 USD
最大の:
32.64 USD (16.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.32% (32.64 USD)
エクイティによる:
8.10% (15.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-171
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.68 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +40.96 USD
最大連続損失: -32.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
375 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trade with Experts Advisor (Automatic)
All Trade Have TP SL
Contact : https://t.me/RnFXs
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
36%
0
0
USD
USD
271
USD
USD
2
100%
9
44%
0%
2.52
7.90
USD
USD
16%
1:500