Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
76.68 USD
Worst Trade:
-18.71 USD
Profitto lordo:
117.64 USD (23 084 pips)
Perdita lorda:
-46.52 USD (23 255 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (40.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
0.16%
Massimo carico di deposito:
44.33%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
7.90 USD
Profitto medio:
29.41 USD
Perdita media:
-9.30 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.64 USD (3)
Crescita mensile:
35.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.64 USD
Massimale:
32.64 USD (16.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.32% (32.64 USD)
Per equità:
8.10% (15.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-171
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.68 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +40.96 USD
Massima perdita consecutiva: -32.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
Trade with Experts Advisor (Automatic)
All Trade Have TP SL
Contact : https://t.me/RnFXs
