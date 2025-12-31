- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
1 384.80 USD
En kötü işlem:
-1 098.43 USD
Brüt kâr:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Brüt zarar:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3 783.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 783.43 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
22.61%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
2 (13.33%)
Satış işlemleri:
13 (86.67%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
116.24 USD
Ortalama kâr:
409.66 USD
Ortalama zarar:
-1 057.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 119.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 119.09 USD (2)
Aylık büyüme:
1.74%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 005.53 USD
Maksimum:
2 164.59 USD (2.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (2 131.47 USD)
Varlığa göre:
0.09% (95.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|NDX
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.8K
|NDX
|-1K
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|-1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.3K
|NDX
|-695
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 384.80 USD
En kötü işlem: -1 098 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 783.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 119.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.91 × 22
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
53%
15
80%
23%
1.54
116.24
USD
USD
2%
1:200