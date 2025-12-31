信号部分
Mateusz Winter

Mindfulmarketsfx

Mateusz Winter
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
12 (80.00%)
亏损交易:
3 (20.00%)
最好交易:
1 384.80 USD
最差交易:
-1 098.43 USD
毛利:
4 915.96 USD (5 503 pips)
毛利亏损:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
最大连续赢利:
8 (3 783.43 USD)
最大连续盈利:
3 783.43 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
22.61%
最大入金加载:
5.32%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
57 分钟
采收率:
0.81
长期交易:
2 (13.33%)
短期交易:
13 (86.67%)
利润因子:
1.55
预期回报:
116.24 USD
平均利润:
409.66 USD
平均损失:
-1 057.44 USD
最大连续失误:
2 (-2 119.09 USD)
最大连续亏损:
-2 119.09 USD (2)
每月增长:
1.74%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
2 005.53 USD
最大值:
2 164.59 USD (2.16%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (2 131.47 USD)
净值:
0.09% (95.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 11
NDX 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.8K
NDX -1K
USDJPY 54
GBPUSD -1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.3K
NDX -695
USDJPY 24
GBPUSD -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 384.80 USD
最差交易: -1 098 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 783.43 USD
最大连续亏损: -2 119.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.91 × 22
11 更多...
没有评论
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mindfulmarketsfx
每月30 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
1
53%
15
80%
23%
1.54
116.24
USD
2%
1:200
复制

