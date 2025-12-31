- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
12 (80.00%)
亏损交易:
3 (20.00%)
最好交易:
1 384.80 USD
最差交易:
-1 098.43 USD
毛利:
4 915.96 USD (5 503 pips)
毛利亏损:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
最大连续赢利:
8 (3 783.43 USD)
最大连续盈利:
3 783.43 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
22.61%
最大入金加载:
5.32%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
57 分钟
采收率:
0.81
长期交易:
2 (13.33%)
短期交易:
13 (86.67%)
利润因子:
1.55
预期回报:
116.24 USD
平均利润:
409.66 USD
平均损失:
-1 057.44 USD
最大连续失误:
2 (-2 119.09 USD)
最大连续亏损:
-2 119.09 USD (2)
每月增长:
1.74%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
2 005.53 USD
最大值:
2 164.59 USD (2.16%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (2 131.47 USD)
净值:
0.09% (95.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|NDX
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.8K
|NDX
|-1K
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|-1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|NDX
|-695
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 384.80 USD
最差交易: -1 098 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 783.43 USD
最大连续亏损: -2 119.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.91 × 22
