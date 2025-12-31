SignaleKategorien
Mateusz Winter

Mindfulmarketsfx

Mateusz Winter
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
12 (80.00%)
Verlusttrades:
3 (20.00%)
Bester Trade:
1 384.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 098.43 USD
Bruttoprofit:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Bruttoverlust:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (3 783.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 783.43 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
22.61%
Max deposit load:
5.32%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
57 Minuten
Erholungsfaktor:
0.81
Long-Positionen:
2 (13.33%)
Short-Positionen:
13 (86.67%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
116.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
409.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 057.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2 119.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 119.09 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.74%
Algo-Trading:
53%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 005.53 USD
Maximaler:
2 164.59 USD (2.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.13% (2 131.47 USD)
Kapital:
0.09% (95.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11
NDX 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.8K
NDX -1K
USDJPY 54
GBPUSD -1.1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.3K
NDX -695
USDJPY 24
GBPUSD -435
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 384.80 USD
Schlechtester Trade: -1 098 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 783.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 119.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.91 × 22
noch 11 ...
Keine Bewertungen
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.