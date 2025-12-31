いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 Exness-MT5Real 0.00 × 3 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 TickmillUK-Live 0.33 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.60 × 131 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 1.00 × 7 FXOpen-MT5 1.00 × 3 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 Darwinex-Live 1.27 × 302 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 19 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 2 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.59 × 56 Alpari-Real01 3.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3.76 × 29 KuberaCapitalMarkets-Server 3.91 × 22 11 より多く...