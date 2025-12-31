- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
12 (80.00%)
損失トレード:
3 (20.00%)
ベストトレード:
1 384.80 USD
最悪のトレード:
-1 098.43 USD
総利益:
4 915.96 USD (5 503 pips)
総損失:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
最大連続の勝ち:
8 (3 783.43 USD)
最大連続利益:
3 783.43 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
22.61%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
57 分
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
2 (13.33%)
短いトレード:
13 (86.67%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
116.24 USD
平均利益:
409.66 USD
平均損失:
-1 057.44 USD
最大連続の負け:
2 (-2 119.09 USD)
最大連続損失:
-2 119.09 USD (2)
月間成長:
1.74%
アルゴリズム取引:
53%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 005.53 USD
最大の:
2 164.59 USD (2.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.13% (2 131.47 USD)
エクイティによる:
0.09% (95.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|NDX
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.8K
|NDX
|-1K
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|-1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.3K
|NDX
|-695
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 384.80 USD
最悪のトレード: -1 098 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3 783.43 USD
最大連続損失: -2 119.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.91 × 22
