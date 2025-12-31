シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mindfulmarketsfx
Mateusz Winter

Mindfulmarketsfx

Mateusz Winter
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
12 (80.00%)
損失トレード:
3 (20.00%)
ベストトレード:
1 384.80 USD
最悪のトレード:
-1 098.43 USD
総利益:
4 915.96 USD (5 503 pips)
総損失:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
最大連続の勝ち:
8 (3 783.43 USD)
最大連続利益:
3 783.43 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
22.61%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
57 分
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
2 (13.33%)
短いトレード:
13 (86.67%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
116.24 USD
平均利益:
409.66 USD
平均損失:
-1 057.44 USD
最大連続の負け:
2 (-2 119.09 USD)
最大連続損失:
-2 119.09 USD (2)
月間成長:
1.74%
アルゴリズム取引:
53%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 005.53 USD
最大の:
2 164.59 USD (2.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.13% (2 131.47 USD)
エクイティによる:
0.09% (95.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 11
NDX 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.8K
NDX -1K
USDJPY 54
GBPUSD -1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.3K
NDX -695
USDJPY 24
GBPUSD -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 384.80 USD
最悪のトレード: -1 098 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3 783.43 USD
最大連続損失: -2 119.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.91 × 22
11 より多く...
レビューなし
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
