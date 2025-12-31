СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mindfulmarketsfx
Mateusz Winter

Mindfulmarketsfx

Mateusz Winter
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
1 384.80 USD
Худший трейд:
-1 098.43 USD
Общая прибыль:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Общий убыток:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (3 783.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 783.43 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
22.61%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
2 (13.33%)
Коротких трейдов:
13 (86.67%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
116.24 USD
Средняя прибыль:
409.66 USD
Средний убыток:
-1 057.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 119.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 119.09 USD (2)
Прирост в месяц:
1.74%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 005.53 USD
Максимальная:
2 164.59 USD (2.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (2 131.47 USD)
По эквити:
0.09% (95.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
NDX 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.8K
NDX -1K
USDJPY 54
GBPUSD -1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3K
NDX -695
USDJPY 24
GBPUSD -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 384.80 USD
Худший трейд: -1 098 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 783.43 USD
Макс. убыток в серии: -2 119.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.91 × 22
еще 11...
Нет отзывов
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
