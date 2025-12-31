- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
1 384.80 USD
Худший трейд:
-1 098.43 USD
Общая прибыль:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Общий убыток:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (3 783.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 783.43 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
22.61%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
2 (13.33%)
Коротких трейдов:
13 (86.67%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
116.24 USD
Средняя прибыль:
409.66 USD
Средний убыток:
-1 057.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2 119.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 119.09 USD (2)
Прирост в месяц:
1.74%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 005.53 USD
Максимальная:
2 164.59 USD (2.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (2 131.47 USD)
По эквити:
0.09% (95.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|NDX
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.8K
|NDX
|-1K
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|-1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|NDX
|-695
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 384.80 USD
Худший трейд: -1 098 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 783.43 USD
Макс. убыток в серии: -2 119.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.91 × 22
Нет отзывов
