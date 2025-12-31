- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
17 (85.00%)
손실 거래:
3 (15.00%)
최고의 거래:
1 384.80 USD
최악의 거래:
-1 098.43 USD
총 수익:
5 209.72 USD (6 395 pips)
총 손실:
-3 186.10 USD (2 345 pips)
연속 최대 이익:
13 (4 077.19 USD)
연속 최대 이익:
4 077.19 USD (13)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
0.42%
최대 입금량:
7.90%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
0.93
롱(주식매수):
6 (30.00%)
숏(주식차입매도):
14 (70.00%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
101.18 USD
평균 이익:
306.45 USD
평균 손실:
-1 062.03 USD
연속 최대 손실:
2 (-2 119.09 USD)
연속 최대 손실:
-2 119.09 USD (2)
월별 성장률:
2.02%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 005.53 USD
최대한의:
2 164.59 USD (2.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.13% (2 131.47 USD)
자본금별:
0.29% (295.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|NDX
|3
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4K
|NDX
|-898
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|-1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5K
|NDX
|-512
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|-435
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 384.80 USD
최악의 거래: -1 098 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 077.19 USD
연속 최대 손실: -2 119.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.91 × 22
