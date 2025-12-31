- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
12 (80.00%)
Negociações com perda:
3 (20.00%)
Melhor negociação:
1 384.80 USD
Pior negociação:
-1 098.43 USD
Lucro bruto:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Perda bruta:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (3 783.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 783.43 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
22.61%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
57 minutos
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
2 (13.33%)
Negociações curtas:
13 (86.67%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
116.24 USD
Lucro médio:
409.66 USD
Perda média:
-1 057.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2 119.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 119.09 USD (2)
Crescimento mensal:
1.74%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 005.53 USD
Máximo:
2 164.59 USD (2.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (2 131.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.09% (95.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|NDX
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.8K
|NDX
|-1K
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|-1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.3K
|NDX
|-695
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 384.80 USD
Pior negociação: -1 098 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3 783.43 USD
Máxima perda consecutiva: -2 119.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.91 × 22
11 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
53%
15
80%
23%
1.54
116.24
USD
USD
2%
1:200