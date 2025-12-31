SinaisSeções
Mateusz Winter

Mindfulmarketsfx

Mateusz Winter
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
12 (80.00%)
Negociações com perda:
3 (20.00%)
Melhor negociação:
1 384.80 USD
Pior negociação:
-1 098.43 USD
Lucro bruto:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Perda bruta:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (3 783.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 783.43 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
22.61%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
57 minutos
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
2 (13.33%)
Negociações curtas:
13 (86.67%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
116.24 USD
Lucro médio:
409.66 USD
Perda média:
-1 057.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2 119.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 119.09 USD (2)
Crescimento mensal:
1.74%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 005.53 USD
Máximo:
2 164.59 USD (2.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (2 131.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.09% (95.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11
NDX 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.8K
NDX -1K
USDJPY 54
GBPUSD -1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.3K
NDX -695
USDJPY 24
GBPUSD -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 384.80 USD
Pior negociação: -1 098 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3 783.43 USD
Máxima perda consecutiva: -2 119.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.91 × 22
11 mais ...
Sem comentários
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
