Mateusz Winter

Mindfulmarketsfx

Mateusz Winter
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
1 384.80 USD
Worst Trade:
-1 098.43 USD
Profitto lordo:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Perdita lorda:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 783.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 783.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
22.61%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
2 (13.33%)
Short Trade:
13 (86.67%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
116.24 USD
Profitto medio:
409.66 USD
Perdita media:
-1 057.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 119.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 119.09 USD (2)
Crescita mensile:
1.74%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 005.53 USD
Massimale:
2 164.59 USD (2.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (2 131.47 USD)
Per equità:
0.09% (95.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
NDX 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.8K
NDX -1K
USDJPY 54
GBPUSD -1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.3K
NDX -695
USDJPY 24
GBPUSD -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 384.80 USD
Worst Trade: -1 098 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 783.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 119.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.91 × 22
11 più
Non ci sono recensioni
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
