- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
1 384.80 USD
Worst Trade:
-1 098.43 USD
Profitto lordo:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Perdita lorda:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 783.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 783.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
22.61%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
2 (13.33%)
Short Trade:
13 (86.67%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
116.24 USD
Profitto medio:
409.66 USD
Perdita media:
-1 057.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 119.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 119.09 USD (2)
Crescita mensile:
1.74%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 005.53 USD
Massimale:
2 164.59 USD (2.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (2 131.47 USD)
Per equità:
0.09% (95.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|NDX
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.8K
|NDX
|-1K
|USDJPY
|54
|GBPUSD
|-1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3K
|NDX
|-695
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|-435
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 384.80 USD
Worst Trade: -1 098 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 783.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 119.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 131
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.27 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.91 × 22
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
53%
15
80%
23%
1.54
116.24
USD
USD
2%
1:200