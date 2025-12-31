SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mindfulmarketsfx
Mateusz Winter

Mindfulmarketsfx

Mateusz Winter
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
12 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (20.00%)
Mejor transacción:
1 384.80 USD
Peor transacción:
-1 098.43 USD
Beneficio Bruto:
4 915.96 USD (5 503 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 172.33 USD (2 345 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (3 783.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 783.43 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
22.61%
Carga máxima del depósito:
5.32%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
57 minutos
Factor de Recuperación:
0.81
Transacciones Largas:
2 (13.33%)
Transacciones Cortas:
13 (86.67%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
116.24 USD
Beneficio medio:
409.66 USD
Pérdidas medias:
-1 057.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2 119.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 119.09 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.74%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 005.53 USD
Máxima:
2 164.59 USD (2.16%)
Reducción relativa:
De balance:
2.13% (2 131.47 USD)
De fondos:
0.09% (95.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 11
NDX 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.8K
NDX -1K
USDJPY 54
GBPUSD -1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.3K
NDX -695
USDJPY 24
GBPUSD -435
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 384.80 USD
Peor transacción: -1 098 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +3 783.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 119.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 131
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.27 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 19
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
3.91 × 22
otros 11...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mindfulmarketsfx
30 USD al mes
2%
0
0
USD
102K
USD
1
53%
15
80%
23%
1.54
116.24
USD
2%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.