Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
187 (80.60%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (19.40%)
En iyi işlem:
208.13 EUR
En kötü işlem:
-165.30 EUR
Brüt kâr:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Brüt zarar:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (1 576.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 576.78 EUR (30)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
32.25%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
23.52
Alış işlemleri:
188 (81.03%)
Satış işlemleri:
44 (18.97%)
Kâr faktörü:
6.23
Beklenen getiri:
30.42 EUR
Ortalama kâr:
44.95 EUR
Ortalama zarar:
-29.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-300.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-300.08 EUR (5)
Aylık büyüme:
97.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.88 EUR
Maksimum:
300.08 EUR (9.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.41% (300.08 EUR)
Varlığa göre:
0.35% (7.05 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.13 EUR
En kötü işlem: -165 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 576.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -300.08 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
