- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
187 (80.60%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (19.40%)
En iyi işlem:
208.13 EUR
En kötü işlem:
-165.30 EUR
Brüt kâr:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Brüt zarar:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (1 576.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 576.78 EUR (30)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
32.25%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
23.52
Alış işlemleri:
188 (81.03%)
Satış işlemleri:
44 (18.97%)
Kâr faktörü:
6.23
Beklenen getiri:
30.42 EUR
Ortalama kâr:
44.95 EUR
Ortalama zarar:
-29.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-300.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-300.08 EUR (5)
Aylık büyüme:
97.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.88 EUR
Maksimum:
300.08 EUR (9.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.41% (300.08 EUR)
Varlığa göre:
0.35% (7.05 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|XAGAUD
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8K
|XAGAUD
|7
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|204K
|XAGAUD
|341
|BTCUSD
|-3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +208.13 EUR
En kötü işlem: -165 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 576.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -300.08 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
8
0%
232
80%
32%
6.23
30.42
EUR
EUR
14%
1:500