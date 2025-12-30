SignaleKategorien
Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
232
Gewinntrades:
187 (80.60%)
Verlusttrades:
45 (19.40%)
Bester Trade:
208.13 EUR
Schlechtester Trade:
-165.30 EUR
Bruttoprofit:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Bruttoverlust:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (1 576.78 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 576.78 EUR (30)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
87.76%
Max deposit load:
0.80%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
23.52
Long-Positionen:
188 (81.03%)
Short-Positionen:
44 (18.97%)
Profit-Faktor:
6.23
Mathematische Gewinnerwartung:
30.42 EUR
Durchschnittlicher Profit:
44.95 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-29.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-300.08 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-300.08 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
97.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.88 EUR
Maximaler:
300.08 EUR (9.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.41% (300.08 EUR)
Kapital:
7.52% (150.41 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +208.13 EUR
Schlechtester Trade: -165 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 576.78 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -300.08 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
noch 67 ...
Keine Bewertungen
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
