- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
232
Gewinntrades:
187 (80.60%)
Verlusttrades:
45 (19.40%)
Bester Trade:
208.13 EUR
Schlechtester Trade:
-165.30 EUR
Bruttoprofit:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Bruttoverlust:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (1 576.78 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 576.78 EUR (30)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
87.76%
Max deposit load:
0.80%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
23.52
Long-Positionen:
188 (81.03%)
Short-Positionen:
44 (18.97%)
Profit-Faktor:
6.23
Mathematische Gewinnerwartung:
30.42 EUR
Durchschnittlicher Profit:
44.95 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-29.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-300.08 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-300.08 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
97.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.88 EUR
Maximaler:
300.08 EUR (9.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.41% (300.08 EUR)
Kapital:
7.52% (150.41 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|XAGAUD
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8K
|XAGAUD
|7
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|204K
|XAGAUD
|341
|BTCUSD
|-3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +208.13 EUR
Schlechtester Trade: -165 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 576.78 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -300.08 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
noch 67 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
98%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
8
0%
232
80%
88%
6.23
30.42
EUR
EUR
14%
1:500