Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
232
利益トレード:
187 (80.60%)
損失トレード:
45 (19.40%)
ベストトレード:
208.13 EUR
最悪のトレード:
-165.30 EUR
総利益:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
総損失:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
最大連続の勝ち:
30 (1 576.78 EUR)
最大連続利益:
1 576.78 EUR (30)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
87.76%
最大入金額:
0.80%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
23.52
長いトレード:
188 (81.03%)
短いトレード:
44 (18.97%)
プロフィットファクター:
6.23
期待されたペイオフ:
30.42 EUR
平均利益:
44.95 EUR
平均損失:
-29.99 EUR
最大連続の負け:
5 (-300.08 EUR)
最大連続損失:
-300.08 EUR (5)
月間成長:
97.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.88 EUR
最大の:
300.08 EUR (9.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.41% (300.08 EUR)
エクイティによる:
7.52% (150.41 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|XAGAUD
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8K
|XAGAUD
|7
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|204K
|XAGAUD
|341
|BTCUSD
|-3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +208.13 EUR
最悪のトレード: -165 EUR
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 576.78 EUR
最大連続損失: -300.08 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
