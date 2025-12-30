シグナルセクション
Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
232
利益トレード:
187 (80.60%)
損失トレード:
45 (19.40%)
ベストトレード:
208.13 EUR
最悪のトレード:
-165.30 EUR
総利益:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
総損失:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
最大連続の勝ち:
30 (1 576.78 EUR)
最大連続利益:
1 576.78 EUR (30)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
87.76%
最大入金額:
0.80%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
23.52
長いトレード:
188 (81.03%)
短いトレード:
44 (18.97%)
プロフィットファクター:
6.23
期待されたペイオフ:
30.42 EUR
平均利益:
44.95 EUR
平均損失:
-29.99 EUR
最大連続の負け:
5 (-300.08 EUR)
最大連続損失:
-300.08 EUR (5)
月間成長:
97.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.88 EUR
最大の:
300.08 EUR (9.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.41% (300.08 EUR)
エクイティによる:
7.52% (150.41 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +208.13 EUR
最悪のトレード: -165 EUR
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 576.78 EUR
最大連続損失: -300.08 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 より多く...
レビューなし
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
