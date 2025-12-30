- 成长
- 净值
- 提取
交易:
232
盈利交易:
187 (80.60%)
亏损交易:
45 (19.40%)
最好交易:
208.13 EUR
最差交易:
-165.30 EUR
毛利:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
毛利亏损:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
最大连续赢利:
30 (1 576.78 EUR)
最大连续盈利:
1 576.78 EUR (30)
夏普比率:
0.47
交易活动:
86.75%
最大入金加载:
0.76%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
10 小时
采收率:
23.52
长期交易:
188 (81.03%)
短期交易:
44 (18.97%)
利润因子:
6.23
预期回报:
30.42 EUR
平均利润:
44.95 EUR
平均损失:
-29.99 EUR
最大连续失误:
5 (-300.08 EUR)
最大连续亏损:
-300.08 EUR (5)
每月增长:
97.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
78.88 EUR
最大值:
300.08 EUR (9.99%)
相对跌幅:
结余:
14.41% (300.08 EUR)
净值:
2.83% (56.69 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|XAGAUD
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8K
|XAGAUD
|7
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|204K
|XAGAUD
|341
|BTCUSD
|-3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +208.13 EUR
最差交易: -165 EUR
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 576.78 EUR
最大连续亏损: -300.08 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
98%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
8
0%
232
80%
87%
6.23
30.42
EUR
EUR
14%
1:500