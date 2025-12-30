信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Xinclear
Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
232
盈利交易:
187 (80.60%)
亏损交易:
45 (19.40%)
最好交易:
208.13 EUR
最差交易:
-165.30 EUR
毛利:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
毛利亏损:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
最大连续赢利:
30 (1 576.78 EUR)
最大连续盈利:
1 576.78 EUR (30)
夏普比率:
0.47
交易活动:
86.75%
最大入金加载:
0.76%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
10 小时
采收率:
23.52
长期交易:
188 (81.03%)
短期交易:
44 (18.97%)
利润因子:
6.23
预期回报:
30.42 EUR
平均利润:
44.95 EUR
平均损失:
-29.99 EUR
最大连续失误:
5 (-300.08 EUR)
最大连续亏损:
-300.08 EUR (5)
每月增长:
97.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
78.88 EUR
最大值:
300.08 EUR (9.99%)
相对跌幅:
结余:
14.41% (300.08 EUR)
净值:
2.83% (56.69 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +208.13 EUR
最差交易: -165 EUR
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 576.78 EUR
最大连续亏损: -300.08 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Xinclear
每月30 USD
98%
0
0
USD
2K
EUR
8
0%
232
80%
87%
6.23
30.42
EUR
14%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载