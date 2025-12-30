SignauxSections
Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
187 (80.60%)
Perte trades:
45 (19.40%)
Meilleure transaction:
208.13 EUR
Pire transaction:
-165.30 EUR
Bénéfice brut:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Perte brute:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (1 576.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 576.78 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
61.69%
Charge de dépôt maximale:
0.76%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
23.52
Longs trades:
188 (81.03%)
Courts trades:
44 (18.97%)
Facteur de profit:
6.23
Rendement attendu:
30.42 EUR
Bénéfice moyen:
44.95 EUR
Perte moyenne:
-29.99 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-300.08 EUR)
Perte consécutive maximale:
-300.08 EUR (5)
Croissance mensuelle:
97.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.88 EUR
Maximal:
300.08 EUR (9.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.41% (300.08 EUR)
Par fonds propres:
1.97% (39.38 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 plus...
Aucun avis
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.