SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Xinclear
Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
187 (80.60%)
Negociações com perda:
45 (19.40%)
Melhor negociação:
208.13 EUR
Pior negociação:
-165.30 EUR
Lucro bruto:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Perda bruta:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (1 576.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 576.78 EUR (30)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
87.76%
Depósito máximo carregado:
0.80%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
23.52
Negociações longas:
188 (81.03%)
Negociações curtas:
44 (18.97%)
Fator de lucro:
6.23
Valor esperado:
30.42 EUR
Lucro médio:
44.95 EUR
Perda média:
-29.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-300.08 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-300.08 EUR (5)
Crescimento mensal:
97.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78.88 EUR
Máximo:
300.08 EUR (9.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.41% (300.08 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.52% (150.41 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +208.13 EUR
Pior negociação: -165 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 576.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -300.08 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Xinclear
30 USD por mês
98%
0
0
USD
2K
EUR
8
0%
232
80%
88%
6.23
30.42
EUR
14%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.