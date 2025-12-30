- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
187 (80.60%)
Negociações com perda:
45 (19.40%)
Melhor negociação:
208.13 EUR
Pior negociação:
-165.30 EUR
Lucro bruto:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Perda bruta:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (1 576.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 576.78 EUR (30)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
87.76%
Depósito máximo carregado:
0.80%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
23.52
Negociações longas:
188 (81.03%)
Negociações curtas:
44 (18.97%)
Fator de lucro:
6.23
Valor esperado:
30.42 EUR
Lucro médio:
44.95 EUR
Perda média:
-29.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-300.08 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-300.08 EUR (5)
Crescimento mensal:
97.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78.88 EUR
Máximo:
300.08 EUR (9.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.41% (300.08 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.52% (150.41 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|XAGAUD
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8K
|XAGAUD
|7
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|204K
|XAGAUD
|341
|BTCUSD
|-3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +208.13 EUR
Pior negociação: -165 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 576.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -300.08 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
98%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
8
0%
232
80%
88%
6.23
30.42
EUR
EUR
14%
1:500