СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xinclear
Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
187 (80.60%)
Убыточных трейдов:
45 (19.40%)
Лучший трейд:
208.13 EUR
Худший трейд:
-165.30 EUR
Общая прибыль:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Общий убыток:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (1 576.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 576.78 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
74.41%
Макс. загрузка депозита:
0.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
23.52
Длинных трейдов:
188 (81.03%)
Коротких трейдов:
44 (18.97%)
Профит фактор:
6.23
Мат. ожидание:
30.42 EUR
Средняя прибыль:
44.95 EUR
Средний убыток:
-29.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-300.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-300.08 EUR (5)
Прирост в месяц:
97.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.88 EUR
Максимальная:
300.08 EUR (9.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.41% (300.08 EUR)
По эквити:
2.17% (43.46 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +208.13 EUR
Худший трейд: -165 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 576.78 EUR
Макс. убыток в серии: -300.08 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
еще 67...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xinclear
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
2K
EUR
8
0%
232
80%
74%
6.23
30.42
EUR
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.