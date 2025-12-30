- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
187 (80.60%)
Убыточных трейдов:
45 (19.40%)
Лучший трейд:
208.13 EUR
Худший трейд:
-165.30 EUR
Общая прибыль:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Общий убыток:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (1 576.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 576.78 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
74.41%
Макс. загрузка депозита:
0.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
23.52
Длинных трейдов:
188 (81.03%)
Коротких трейдов:
44 (18.97%)
Профит фактор:
6.23
Мат. ожидание:
30.42 EUR
Средняя прибыль:
44.95 EUR
Средний убыток:
-29.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-300.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-300.08 EUR (5)
Прирост в месяц:
97.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.88 EUR
Максимальная:
300.08 EUR (9.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.41% (300.08 EUR)
По эквити:
2.17% (43.46 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|XAGAUD
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8K
|XAGAUD
|7
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|204K
|XAGAUD
|341
|BTCUSD
|-3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +208.13 EUR
Худший трейд: -165 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 576.78 EUR
Макс. убыток в серии: -300.08 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
еще 67...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
8
0%
232
80%
74%
6.23
30.42
EUR
EUR
14%
1:500