Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

Cristhian Santiago Patino Garcia
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
187 (80.60%)
Loss Trade:
45 (19.40%)
Best Trade:
208.13 EUR
Worst Trade:
-165.30 EUR
Profitto lordo:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Perdita lorda:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (1 576.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 576.78 EUR (30)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
61.69%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
23.52
Long Trade:
188 (81.03%)
Short Trade:
44 (18.97%)
Fattore di profitto:
6.23
Profitto previsto:
30.42 EUR
Profitto medio:
44.95 EUR
Perdita media:
-29.99 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-300.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-300.08 EUR (5)
Crescita mensile:
97.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.88 EUR
Massimale:
300.08 EUR (9.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.41% (300.08 EUR)
Per equità:
1.97% (39.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +208.13 EUR
Worst Trade: -165 EUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 576.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -300.08 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
Non ci sono recensioni
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xinclear
30USD al mese
98%
0
0
USD
2K
EUR
8
0%
232
80%
62%
6.23
30.42
EUR
14%
1:500
