- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
187 (80.60%)
Loss Trade:
45 (19.40%)
Best Trade:
208.13 EUR
Worst Trade:
-165.30 EUR
Profitto lordo:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Perdita lorda:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (1 576.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 576.78 EUR (30)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
61.69%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
23.52
Long Trade:
188 (81.03%)
Short Trade:
44 (18.97%)
Fattore di profitto:
6.23
Profitto previsto:
30.42 EUR
Profitto medio:
44.95 EUR
Perdita media:
-29.99 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-300.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-300.08 EUR (5)
Crescita mensile:
97.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.88 EUR
Massimale:
300.08 EUR (9.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.41% (300.08 EUR)
Per equità:
1.97% (39.38 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|XAGAUD
|3
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8K
|XAGAUD
|7
|BTCUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|204K
|XAGAUD
|341
|BTCUSD
|-3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +208.13 EUR
Worst Trade: -165 EUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 576.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -300.08 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
Non ci sono recensioni
