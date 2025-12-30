SeñalesSecciones
Cristhian Santiago Patino Garcia

Xinclear

0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
232
Transacciones Rentables:
187 (80.60%)
Transacciones Irrentables:
45 (19.40%)
Mejor transacción:
208.13 EUR
Peor transacción:
-165.30 EUR
Beneficio Bruto:
8 406.58 EUR (269 066 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 349.35 EUR (68 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (1 576.78 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 576.78 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
87.76%
Carga máxima del depósito:
0.80%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
23.52
Transacciones Largas:
188 (81.03%)
Transacciones Cortas:
44 (18.97%)
Factor de Beneficio:
6.23
Beneficio Esperado:
30.42 EUR
Beneficio medio:
44.95 EUR
Pérdidas medias:
-29.99 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-300.08 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-300.08 EUR (5)
Crecimiento al mes:
97.63%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
78.88 EUR
Máxima:
300.08 EUR (9.99%)
Reducción relativa:
De balance:
14.41% (300.08 EUR)
De fondos:
6.75% (135.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 228
XAGAUD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8K
XAGAUD 7
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 204K
XAGAUD 341
BTCUSD -3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +208.13 EUR
Peor transacción: -165 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 576.78 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -300.08 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
otros 67...
No hay comentarios
2025.12.30 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 17:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
