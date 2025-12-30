SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / OneShotGold
Fabrizio Miccoli

OneShotGold

Fabrizio Miccoli
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
26%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
53 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (23.19%)
En iyi işlem:
91.84 EUR
En kötü işlem:
-164.85 EUR
Brüt kâr:
736.28 EUR (6 038 pips)
Brüt zarar:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (378.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
378.97 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
32 (46.38%)
Satış işlemleri:
37 (53.62%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
6.22 EUR
Ortalama kâr:
13.89 EUR
Ortalama zarar:
-19.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-164.85 EUR (1)
Aylık büyüme:
24.45%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 EUR
Maksimum:
170.59 EUR (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.51% (167.51 EUR)
Varlığa göre:
0.14% (3.19 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 2.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.84 EUR
En kötü işlem: -165 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +378.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.46 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.04 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OneShotGold
Ayda 80 USD
26%
0
0
USD
1.4K
EUR
6
84%
69
76%
1%
2.39
6.22
EUR
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.