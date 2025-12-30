- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
69
利益トレード:
53 (76.81%)
損失トレード:
16 (23.19%)
ベストトレード:
91.84 EUR
最悪のトレード:
-164.85 EUR
総利益:
736.28 EUR (6 038 pips)
総損失:
-307.23 EUR (3 437 pips)
最大連続の勝ち:
13 (378.97 EUR)
最大連続利益:
378.97 EUR (13)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
2.52
長いトレード:
32 (46.38%)
短いトレード:
37 (53.62%)
プロフィットファクター:
2.40
期待されたペイオフ:
6.22 EUR
平均利益:
13.89 EUR
平均損失:
-19.20 EUR
最大連続の負け:
3 (-23.46 EUR)
最大連続損失:
-164.85 EUR (1)
月間成長:
24.45%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 EUR
最大の:
170.59 EUR (9.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.51% (167.51 EUR)
エクイティによる:
0.14% (3.19 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|489
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.84 EUR
最悪のトレード: -165 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +378.97 EUR
最大連続損失: -23.46 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
80 USD/月
26%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
6
84%
69
76%
1%
2.39
6.22
EUR
EUR
8%
1:500