SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / OneShotGold
Fabrizio Miccoli

OneShotGold

Fabrizio Miccoli
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 80 USD al mes
incremento desde 2025 26%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
69
Transacciones Rentables:
53 (76.81%)
Transacciones Irrentables:
16 (23.19%)
Mejor transacción:
91.84 EUR
Peor transacción:
-164.85 EUR
Beneficio Bruto:
736.28 EUR (6 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (378.97 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
378.97 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
0.71%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
2.52
Transacciones Largas:
32 (46.38%)
Transacciones Cortas:
37 (53.62%)
Factor de Beneficio:
2.40
Beneficio Esperado:
6.22 EUR
Beneficio medio:
13.89 EUR
Pérdidas medias:
-19.20 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-23.46 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-164.85 EUR (1)
Crecimiento al mes:
20.75%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 EUR
Máxima:
170.59 EUR (9.84%)
Reducción relativa:
De balance:
7.51% (167.51 EUR)
De fondos:
0.14% (3.19 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 2.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +91.84 EUR
Peor transacción: -165 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +378.97 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -23.46 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.04 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
OneShotGold
80 USD al mes
26%
0
0
USD
1.1K
EUR
6
84%
69
76%
1%
2.39
6.22
EUR
8%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.