- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
53 (76.81%)
Negociações com perda:
16 (23.19%)
Melhor negociação:
91.84 EUR
Pior negociação:
-164.85 EUR
Lucro bruto:
736.28 EUR (6 038 pips)
Perda bruta:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (378.97 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
378.97 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
32 (46.38%)
Negociações curtas:
37 (53.62%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
6.22 EUR
Lucro médio:
13.89 EUR
Perda média:
-19.20 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-23.46 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-164.85 EUR (1)
Crescimento mensal:
24.45%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 EUR
Máximo:
170.59 EUR (9.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.51% (167.51 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.14% (3.19 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|489
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +91.84 EUR
Pior negociação: -165 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +378.97 EUR
Máxima perda consecutiva: -23.46 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
80 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
6
84%
69
76%
1%
2.39
6.22
EUR
EUR
8%
1:500