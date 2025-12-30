SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / OneShotGold
Fabrizio Miccoli

OneShotGold

Fabrizio Miccoli
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 80 USD por mês
26%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
53 (76.81%)
Negociações com perda:
16 (23.19%)
Melhor negociação:
91.84 EUR
Pior negociação:
-164.85 EUR
Lucro bruto:
736.28 EUR (6 038 pips)
Perda bruta:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (378.97 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
378.97 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
32 (46.38%)
Negociações curtas:
37 (53.62%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
6.22 EUR
Lucro médio:
13.89 EUR
Perda média:
-19.20 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-23.46 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-164.85 EUR (1)
Crescimento mensal:
24.45%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 EUR
Máximo:
170.59 EUR (9.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.51% (167.51 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.14% (3.19 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 2.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +91.84 EUR
Pior negociação: -165 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +378.97 EUR
Máxima perda consecutiva: -23.46 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.04 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
OneShotGold
80 USD por mês
26%
0
0
USD
1.4K
EUR
6
84%
69
76%
1%
2.39
6.22
EUR
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.