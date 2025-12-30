SegnaliSezioni
Fabrizio Miccoli

OneShotGold

Fabrizio Miccoli
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
26%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
53 (76.81%)
Loss Trade:
16 (23.19%)
Best Trade:
91.84 EUR
Worst Trade:
-164.85 EUR
Profitto lordo:
736.28 EUR (6 038 pips)
Perdita lorda:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (378.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
378.97 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
32 (46.38%)
Short Trade:
37 (53.62%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
6.22 EUR
Profitto medio:
13.89 EUR
Perdita media:
-19.20 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-23.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-164.85 EUR (1)
Crescita mensile:
24.45%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 EUR
Massimale:
170.59 EUR (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.51% (167.51 EUR)
Per equità:
0.14% (3.19 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 2.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.84 EUR
Worst Trade: -165 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +378.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2026.01.04 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
