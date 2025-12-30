- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
53 (76.81%)
亏损交易:
16 (23.19%)
最好交易:
91.84 EUR
最差交易:
-164.85 EUR
毛利:
736.28 EUR (6 038 pips)
毛利亏损:
-307.23 EUR (3 437 pips)
最大连续赢利:
13 (378.97 EUR)
最大连续盈利:
378.97 EUR (13)
夏普比率:
0.26
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
2.52
长期交易:
32 (46.38%)
短期交易:
37 (53.62%)
利润因子:
2.40
预期回报:
6.22 EUR
平均利润:
13.89 EUR
平均损失:
-19.20 EUR
最大连续失误:
3 (-23.46 EUR)
最大连续亏损:
-164.85 EUR (1)
每月增长:
24.45%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.28 EUR
最大值:
170.59 EUR (9.84%)
相对跌幅:
结余:
7.51% (167.51 EUR)
净值:
0.14% (3.19 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|489
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.84 EUR
最差交易: -165 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +378.97 EUR
最大连续亏损: -23.46 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月80 USD
26%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
6
84%
69
76%
1%
2.39
6.22
EUR
EUR
8%
1:500