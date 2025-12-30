- 자본
트레이드:
71
이익 거래:
55 (77.46%)
손실 거래:
16 (22.54%)
최고의 거래:
91.84 EUR
최악의 거래:
-164.85 EUR
총 수익:
753.69 EUR (6 209 pips)
총 손실:
-309.05 EUR (3 437 pips)
연속 최대 이익:
13 (378.97 EUR)
연속 최대 이익:
378.97 EUR (13)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
0.71%
최대 입금량:
8.93%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
2.61
롱(주식매수):
33 (46.48%)
숏(주식차입매도):
38 (53.52%)
수익 요인:
2.44
기대수익:
6.26 EUR
평균 이익:
13.70 EUR
평균 손실:
-19.32 EUR
연속 최대 손실:
3 (-23.46 EUR)
연속 최대 손실:
-164.85 EUR (1)
월별 성장률:
22.40%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 EUR
최대한의:
170.59 EUR (9.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.51% (167.51 EUR)
자본금별:
2.83% (32.41 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91.84 EUR
최악의 거래: -165 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +378.97 EUR
연속 최대 손실: -23.46 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
