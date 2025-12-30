시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / OneShotGold
Fabrizio Miccoli

OneShotGold

Fabrizio Miccoli
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 80 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
71
이익 거래:
55 (77.46%)
손실 거래:
16 (22.54%)
최고의 거래:
91.84 EUR
최악의 거래:
-164.85 EUR
총 수익:
753.69 EUR (6 209 pips)
총 손실:
-309.05 EUR (3 437 pips)
연속 최대 이익:
13 (378.97 EUR)
연속 최대 이익:
378.97 EUR (13)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
0.71%
최대 입금량:
8.93%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
2.61
롱(주식매수):
33 (46.48%)
숏(주식차입매도):
38 (53.52%)
수익 요인:
2.44
기대수익:
6.26 EUR
평균 이익:
13.70 EUR
평균 손실:
-19.32 EUR
연속 최대 손실:
3 (-23.46 EUR)
연속 최대 손실:
-164.85 EUR (1)
월별 성장률:
22.40%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 EUR
최대한의:
170.59 EUR (9.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.51% (167.51 EUR)
자본금별:
2.83% (32.41 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 2.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +91.84 EUR
최악의 거래: -165 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +378.97 EUR
연속 최대 손실: -23.46 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.04 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
