- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
53 (76.81%)
Убыточных трейдов:
16 (23.19%)
Лучший трейд:
91.84 EUR
Худший трейд:
-164.85 EUR
Общая прибыль:
736.28 EUR (6 038 pips)
Общий убыток:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (378.97 EUR)
Макс. прибыль в серии:
378.97 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.52
Длинных трейдов:
32 (46.38%)
Коротких трейдов:
37 (53.62%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
6.22 EUR
Средняя прибыль:
13.89 EUR
Средний убыток:
-19.20 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.46 EUR)
Макс. убыток в серии:
-164.85 EUR (1)
Прирост в месяц:
24.45%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 EUR
Максимальная:
170.59 EUR (9.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.51% (167.51 EUR)
По эквити:
0.14% (3.19 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|489
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.84 EUR
Худший трейд: -165 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +378.97 EUR
Макс. убыток в серии: -23.46 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
80 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
6
84%
69
76%
1%
2.39
6.22
EUR
EUR
8%
1:500