Fabrizio Miccoli

OneShotGold

Fabrizio Miccoli
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 80 USD в месяц
26%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
53 (76.81%)
Убыточных трейдов:
16 (23.19%)
Лучший трейд:
91.84 EUR
Худший трейд:
-164.85 EUR
Общая прибыль:
736.28 EUR (6 038 pips)
Общий убыток:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (378.97 EUR)
Макс. прибыль в серии:
378.97 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.52
Длинных трейдов:
32 (46.38%)
Коротких трейдов:
37 (53.62%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
6.22 EUR
Средняя прибыль:
13.89 EUR
Средний убыток:
-19.20 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.46 EUR)
Макс. убыток в серии:
-164.85 EUR (1)
Прирост в месяц:
24.45%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 EUR
Максимальная:
170.59 EUR (9.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.51% (167.51 EUR)
По эквити:
0.14% (3.19 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 2.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.84 EUR
Худший трейд: -165 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +378.97 EUR
Макс. убыток в серии: -23.46 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.04 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.