Fabrizio Miccoli

OneShotGold

Fabrizio Miccoli
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 80 USD pro Monat kopieren
26%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
69
Gewinntrades:
53 (76.81%)
Verlusttrades:
16 (23.19%)
Bester Trade:
91.84 EUR
Schlechtester Trade:
-164.85 EUR
Bruttoprofit:
736.28 EUR (6 038 pips)
Bruttoverlust:
-307.23 EUR (3 437 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (378.97 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
378.97 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
32 (46.38%)
Short-Positionen:
37 (53.62%)
Profit-Faktor:
2.40
Mathematische Gewinnerwartung:
6.22 EUR
Durchschnittlicher Profit:
13.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-19.20 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-23.46 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-164.85 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
24.45%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 EUR
Maximaler:
170.59 EUR (9.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.51% (167.51 EUR)
Kapital:
0.14% (3.19 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 2.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.84 EUR
Schlechtester Trade: -165 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +378.97 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.46 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.04 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.30 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.